Los Reyes Malditos: la historia que inspiró a Game Of Thrones

"¡Malditos, todos malditos hasta vuestra decimotercera generación!", fue la frase que Jacques de Molay lanzó contra los reyes franceses pocos minutos antes de morir en la hoguera. De Molat no era cualquier persona, era el Gran Maestre de la orden de los Templarios. Con su muerte, Felipe IV se aseguraba poder y riquezas (y se quitaba una gran deuda), pero no sabía lo que se vendría. De esto justamente trata Los Reyes Malditos, de Maurice Druon, una saga que comenzó a ser escrita hace más de 60 años y en la que se inspiró el autor de Game of Thrones.