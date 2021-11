Los mejores memes de la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

meme 2 entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez.jpg

"Confiamos los dos ciegamente en todo, pongo las manos en el fuego por él y sentí que hubo un quiebre. Después me dijo que hubo un encuentro y que no pasó nada", sostuvo ella.

Con la Torre Eiffel de fondo y en distintas locaciones en lasque se hizo el reportaje, la empresaria mediática apareció en escena mientras la "Diva de los Teléfonos" presentaba el tema y señaló: "Yo quería hablar con vos".

Entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez meme 9.jpg

"Ahora empieza el Wanda-Gate", respondió Susana y enseguida le preguntó: "¿Cómo empezó esto?¿Vos le viste el teléfono a Mauro?".

"Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben", precisó Nara en referencia a la "China", a quien nunca mencionó.

Entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez meme 10.jpg

"Es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones, a veces cuando no querés hablar empiezan a inventar. Es lógico", señaló, y agregó: "Es la culpa que pago por ser impulsiva. Lo primero que se me vino a la cabeza fue poner una historia", precisó Wanda, en alusión a aquella frase que decía: "Otra familia que te cargaste por zorra".

La conductora le preguntó si ella era amiga de la actriz y Wanda respondió: "No era amiga, tenía buena relación cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre".

"Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio", afirmó Nara y se imaginó en la situación opuesta: "Los mensajes no los hubiera escrito y no me gustó que no me hayan contado del otro lado".

Meme 7 entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez.jpg

meme 4 entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez.jpg