Los espectaculares memes que dejó el capítulo 9 de House of the Dragon

El décimo episodio de House of the Dragon tendrá al grupo de Rhaenyra y Daemon como los protagonistas del inicio de la Danza de Dragones.

Cuándo llega la segunda temporada de House of the Dragon

La segunda temporada de House of the Dragon fue confirmada por HBO inmediatamente después de que se difundiera el primer capítulo. Por lo que se sabe, el rodaje de la segunda temporda podría iniciarse entre marzo y mayo del 2023, por lo que casi es un hecho que no se podrá ver la segunda temporada hasta el 2024.

Los memes de House of the Dragon

Meme house of the dragon 6.jpg

memes house of the dragon 4.jpg

memes house of the dragon 10.jpg

Meme house of the dragon 2.jpg

Meme house of the dragon 9.jpg

Memes house of the dragon 5.jpg

Meme house of the dragon.jpg

Meme house of the dragon 7.jpg

Meme house of the dragon 1.jpg