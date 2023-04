china-suarez.jpg Escandalosa separación. Los detalles de la pelea entre la China Suárez y Rusherking.

La separación entre la China Suárez y Rusherking llamó poderosamente la atención del ambiente artístico. Aunque, en las últimas horas, trascendió que el santiagueño estaría tras los pasos de la ex Gran Hermano, Julieta Poggio.

Sin embargo, se reveló cuál habría sido la discusión que desencadenó en esta ruptura.

Se rumoreó que su relación ya venía en crisis, aunque, el periodista Guido Záffora en el programa "Intrusos" reveló que todo empezó, en principio, durante el show del trapero: "Le fue horrible. No vendió una entrada. Vendió menos de dos mil entradas en un estadio como el Movistar Arena que es para diez mil. Y ese día tenía que cantar la China, tenían todo preparado para que ella cante. Una pasarela".

"La China llega al ensayo a esos de las 18 horas. En un momento hubo un problema con el audio que no gustó mucho. Ella se enoja y le empieza a recriminar los mensajes que le llegaban a Rusherking de varias chicas. El ensayo se fue a un costado", según lo que relató el panelista, en ese momento, empezó la discusión.

El conflicto se desarrolló a una escala rápida e incómoda: "Una cena de celos que los presentes en el escenario se empiezan a sentir incómodos y se van para un costado. Corren a la gente del escenario y la actriz le dijo 'si seguís así me voy'. Cumplió su palabra y se fue. El trapero la trató de mal compañera, de poco leal y que irse fue una traición", manifestó Záffora, quien sería seducida por un futbolista de la Scaloneta.

Para finalizar, el artista del trap argentino le habría recriminado por no ayudarlo con la promoción de su recital: "Dicen que le dijo: No me subiste una historia y no me ayudaste a promocionarla", al terminar el evento Tomás "no le dirigió la palabra" a Eugenia durante todo el fin de semana.