Aquellos que en 1992 comenzaron esta aventura y que hoy están de regreso para tomar sus morphers y nuevamente, luchar contra las fuerzas del mal.

Pero antes de este primer vistazo, también llegó el póster oficial del show y la confirmación de la fecha de estreno que será el 19 de abril.

A partir de este día podrás ver el especial en Netflix. El primer póster, como podíamos esperar, está protagonizado por los cuatro Rangers principales de la entrega: el Black Ranger (Zach), Blue Ranger (Billy), Pink Ranger (Cat) y el Red Ranger (Rocky).

El primer tráiler de "Power Rangers: Ayer, Hoy y Siempre", es un golpe a la nostalgia y un homenaje a Trini Kwan (Thuy Trang), la primera Yellow Ranger.

La historia de este especial se centra en que ella es asesinada por Rita Repulsa, quien volvió para vengarse del equipo. Su hija busca venganza ante la villana y se comunica con sus compañeros Rangers y así comienza a gestarse la reunión en la que veremos también a David Yost (Billy), Walter Emanuel Jones (Zach), Catherine Sutherland (Katherine “Kat) y Steve Cárdenas (Rocky).

En este tráiler se revela la forma oficial en la que la primera Yellow Ranger del equipo murió. Y de hecho, la primera actriz que encargó a la heroína también falleció hace muchos años. Thuy Trang dejó la serie en la segunda temporada, por diferencias contractuales y de los pagos que recibían, pero siempre fue recordada por los fans como Trini.

En 2001, cuando tenía 27 años, Trang sufrió un accidente automovilístico que le arrebató la vida. Su personaje como tal seguía vivo dentro de la historia de los Power Rangers, por ello, en este especial será la primera vez que se hable de su muerte.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always | Official Trailer | Netflix