En este caso, de una persona, una madre que sacrificó su forma de ser para mantener unida a su familia, para no tener problemas con su marido y que veía en la comida, su forma de demostrar que era alguien.

Por qué nace el libro La Voz de la Madre, de Silvia Arazi

"Es casi un subgénero los libros de duelo", cuenta Arazi y señala que ha leído algo al respecto hace unos días. "La voz de la madre nos marca siempre", asegura en una charla con Diario UNO.

No es el primer libro de Arazi y ella misma reconoce que no siempre sabe el motivo que la lleva a escribir una historia en particular, pero en este caso "fue la necesidad de evocar a esa madre ante la ausencia. Fue una manera de recordarla y, a medida que fui escribiendo, pasaron otras cosas. No solo revisé su historia, sino mi vínculo con ella, con mi padre, el vínculo entre ambos".

"En ella había otra mujer que no pudo salir a la luz, por la época, por la forma de ser. La foto de la tapa se la ve auna mujer con mucha fuerza, coraje, muestra la imagen de la mujer que pudo ser", dice Arazi sobre lo que es la portada del libro.

Para Arazi, La Voz de la Madre es su mejor libro, por todo lo que significa y significó para ella. "Escribir este libro para mí fue una revelación. A partir de la escritura pude ver de otra manera a mi madre y a mi padre. Pude comprender muchas cosas. Es el libro que más me costó escribir y, al mismo tiempo, el más importante, porque todo se movió de lugar".

No es casual que la muerte de la madre haya sido la motivación de Arazi para escribir el libro, el vínculo entre la mayoría de estas y sus hijos es algo casi imposible de romper, al punto tal que sacrifican muchas cosas por el bien de ellos.

"Mi madre tenía muy poco lugar para ella, para su propio placer. Tenía mucho amor para nosotros, pero ese amor no la incluía. Se quería poco", afirma la escritora, y agregfa que, a pesar de ellos, era una mujer de una ternura infinita que había hecho de la cocina su forma de estar en el mundo y por el que tenía un reconocimiento de todos.

El libro La Voz de la Madre fue lanzado en octubre por Emecé. No es el primer libro de Silvia Arazi. Anteriormente, la autora ha escrito: Un Hombre Interesante, Vidas de Gatos, La Niña que Vivía en las Nubes y El Niño de Pocas Palabras, entre otros, pero según ella, ningún otro libro ha sido más importante que este, al menos a nivel personal. Indudablemente, un libro indispensable para leer y reflexionar sobre las relaciones familiares, sin caer en golpes bajos.

Leé un fragmento de La Voz de la Madre, de Silvia Arazi