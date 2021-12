El chico que salvó la Navidad libro.jpg Tapa del libro El chico que salvó la Navidad de Matt Haig

"Nicolás era un chico que no tenía regalos en Navidad, y a pesar de que vivía muy humildemente, era feliz. Hasta que su padre decidió emprender un largo viaje para obtener una recompensa y salir de la pobreza. Empeñado en reunirse con su papá, Nicolás atraviesa bosques y montañas nevadas en un recorrido fascinante que le llevará a la tierra de los Elfos. Allí conocerá sorprendentes personajes y vivirá aventuras que desafiarán su imaginación, para comprender al fin cuál es la magia de la Navidad… y cómo salvarla", es la sinopsis del libro.

La película navideña de Netflix

El chico que salvó la Navidad es un film encantador en el que se mezcla la fantasía, la magia, el amor y la necesidad de un niño, que hará todo lo posible por volver a ver a su padre. La película se estrenó el 24 de noviembre y ha recibido muy buenas críticas de los expertos. Está protagonizada por Henry Lawfull, Toby Jones y Sally Hawkins y tiene una duración de una hora y 45 minutos.

El chico que salvó la Navidad Netflix.jpg El chico que salvó la Navidad hará revivir la magia de las fiestas

Dentro del mundo de Nicolas, todo es imaginación y fantasía, hasta los ratones hablan y los renos vuelan. "Un chico normal llamado Nicolas se embarca en una extraordinaria aventura por el nevado norte en busca de su padre, que se halla en una misión para descubrir el legendario pueblo de los elfos, Elfhem. Junto a un testarudo reno llamado Blitzen y un leal ratón mascota, Nicolas pronto encuentra su destino en esta historia mágica que demuestra que nada es imposible.

El chico que salvó la Navidad, película de Netflix.jpg Nikolas junto al reno bautizado Blitzen

Nicolas (Henry Lawfull) vive con su hermana y su padre, llamado Joel (Michiel Huisman) en un bosque en Finlandia. La madre murió hace algunos años y el joven le pide constantemente al padre que le cuente por las noches una historia de cómo una niña llega al pueblo Elfhelm, donde habitan los elfos. Un día, Joel, recibe una invitación del rey (Jim Broadbent), quien ofrece una recompensa si logra devolverle la esperanza a su pueblo.

Cuando el padre se va, la tía de los niños, Carlotta (Kristen Wiig), casi no le da de comer a Nicolas y lo hace dormir afuera, con su mascota, el ratoncito Miika. Un día, el chico encuentra un gorro que hizo su madre y dentro de él, descubre un mapa que lo llevará al pueblo de los elfos. Nicolas emprenderá un viaje mágico con cientos de aventuras por delante.

Nikolas con Miika.png Nikolas emprende un viaje al mágico pueblo de elfos

El Tráiler

El chico que salvó la Navidad | Tráiler oficial | Netflix

Las películas con temática navideña son un clásico de todos los años, ¡Vaya Santa Claus!, El expreso polar, Cuento de Navidad, El Grinch y por supuesto, Love Actually son algunos de los films que todos los años se repiten. Netflix viene apostando fuerte por esta temática, a comienzos de noviembre estrenó ¡Qué duro es el amor!, una auténtica comedia romántica navideña, que estuvo en el top 10 de las más vistas por varios días.

Los comentarios de la crítica

Las opiniones de los grandes diarios internacionales le han dado el visto bueno a El chico que salvó la Navidad. "En momentos puntuales, recuerda a las primeras películas de Harry Potter (...) Tanto si crees o no en la magia, podría ser una de las pocas producciones de Netflix que enciendan el espíritu navideño", aseguró Natalia Winkelman del diario estadounidense The New York Times.

Mientras que, Cath Clarke del medio británico The Guardian afirmó que, "necesitarías tener el más duro de los corazones para no ser hechizado, aunque sea sólo un poquito, por esta película navideña".