Sin embargo, también hay una mala noticia y es que Top Gun: Maverick no estará disponible en Netflix, ni tampoco en HBO Max, Disney Plus, Star Plus o Amazon Prime Video, sino que el servicio de streaming que lo tendrá es Paramount Plus, que es el menos popular, por lo tanto el que menos se tiene en Argentina.

La buena noticia, es que Paramount Plus también es el servicio de streaming más barato, por lo que ver Top Gun: Maverick no saldrá muy caro.

Top gun maverick.webp

De qué trata Top Gun: Maverick

Los hechos narrados en Top Gun: Maverick ocurren 36 años después de la primera película. Pete "Maverick" Mitchell es un piloto de pruebas que ha evitado ser ascendido para poder seguir piloteando. Tras un accidente, es convocado a entrenar a un grupo de pilotos para una misión muy arriesgada.

Se trata de realizar un bombardeo sobre una instalación de enriquecimiento de uranio de una nación rebelde sin nombre. Dado que la instalación se encuentra en una profunda depresión al final de un cañón y está defendida por baterías de misiles tierra-aire y una base aérea con cazas de quinta generación, la misión puede ser mortal para todos ellos.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix rompe todos los récords con una de las películas más valoradas

Embed

Ficha técnica de Top Gun: Maverick

Dirección: Joseph Kosinski

Producción: Jerry Bruckheimer, David Ellison, Tom Cruise

Música: Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer

Fotografía Claudio Miranda

Protagonistas: Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Lyliana Wray y Ed Harris

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix te dejará sin aliento con una de las películas más vistas