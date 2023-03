La comedia romántica española que llegó a Netflix y causa furor

"Eres tu" llegó a la plataforma de series y películas el pasado 3 de marzo, y desde entonces no deja de cautivar a los cinéfilos con la particular historia de Javier, quien logra saber cuál es el futuro de una relación, con darle un simple beso a su pareja. A través de la clarividencia, el chico conoce qué es lo que sucederá con cada mujer, por lo que comienza a tener un particular comportamiento con cada chica con quien comienza algo.