“No es tan fácil” o “Enamorándome de mi ex”, es una de esas películas consideradas una joya, y está en Netflix para poder entretenerte con una cinta a la que no le va a faltar ni risas, ni romanticismo. Con Meryl Streep y Steve Martin, el film, que dura un poco más de dos horas, va a atraparte y no dejará que despegues un ojo de esta gran historia estrenada en el 2011.