"Si yo no me levanto, el mundo no gira", se repetía Chicha Mariani para darse fuerza cada día. Su vida, marcada por hechos trágicos fue un largo peregrinar sin descanso y en el que dejó huellas históricas a nivel mundial. Curiosamente, la historia de esta mujer es poco conocida. De allí la idea de Laureano Barrera de plasmarla en su libro La Casa de la Calle 30.