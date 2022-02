L-Gante les respondió a los que lo acusan de pedidos estrafalarios

L-Gante-conferencia-de-prensa-Tecnopolis.jpg

"Pasé una temporada en la que estuve muy expuesto, recibí críticas buenas, malas, agradezco tener los pies sobre la tierra, pero hay que ser inteligente con todo eso porque te pueden tirar abajo así como te hacen subir", dijo sobre las acusaciones que recibió.

Y específicamente sobre los supuestos requerimientos de un avión provado para viajar a un show indicó: "No todas las cosas que se dicen son mentira, puede que él (por su manager) haya dicho que precisábamos un avión privado porque si estoy haciendo un trabajo para no defraudar a nadie y estoy en Chaco y me piden que vaya a hacer un show en Tierra de Fuego esta misma noche, se va a precisar. Pero siempre tratan de mostrarlo desde otro lado".

L-Gante no dará un show en Santa Cruz

En las últimas horas se dio a conocer que le músico canceló un show que había anunciado para el próximo sábado 5 de febrero en Las Heras, provincia de Santa Cruz, luego de que pidiera un avión privado y los organizadores no estuvieron dispuestos a cumplir la exigencia.

"El Brother", su representante, agregó: "Para hacerle notas a Elian los periodistas te escriben todo el tiempo pero después para preguntar por estas cosas no consultan, simplemente lo publican y quizás pueden hacerle un daño a un pibe que está creciendo y que el año pasado estaba vendiendo sándwiches de milanesa y barbijos".

Por último, luego de grabar temas con Tini Stoessel y Sebastián Yatra, de cara al futuro aunque sin precisiones, L-Gante adelantó que se encuentra dando "el salto a lo internacional, para representar a la Argentina".

Elián Ángel Valenzuela, nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, saltó a la fama en 2020 con "L-Gante Rkt" en colaboración con Papu DJ y un año después tomó más relevancia tras su colaboración con Bizarrap ("L-Gante: Bzrp Music Sessions Vol 38").