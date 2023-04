julieta.jpg ¡Bomba en Gran Hermano! Julieta de Gran Hermano dejó a su novio por Marcos Ginocchio.

Durante el programa televisivo Mañanísima, la panelista Estefanía Barerdi contó: "Yo puedo confirmar que hay una crisis de pareja. No sé si me atrevo a decir que están separados porque Lucca subió una historia y era la casa de Juli. Pero no se están viendo mucho".

De esta manera, se encargó de confirmar el mal momento que atraviesa el tercer puesto de Gran Hermano 2022.

"Yo me doy cuenta de que están complicados porque a mí Juli me contesta todos los mensajes. Y la pregunta que más me hacía la gente era si seguía con Lucca. Yo se lo pregunté varias veces, y ella me decía 'sí, sigo'. La última vez que se lo pregunté, ella me leyó y no me contestó nada", concluyó. Así, Berardi dejó en evidencia la complicada situación entre Julieta Poggio y Lucca Bardelli.

En las últimas horas, aparecieron imágenes que dejarían en evidencia que Marcos Ginocchio y Julieta Poggio se besaron, por lo que todo indicaría que el salteño es uno de los responsables de la crisis.

Como muchos deseaban durante Gran Hermano 2022, cada vez sería más factible la posibilidad de ver a los finalistas en pareja.