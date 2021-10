juana viale look macri.jpg El Juana Viale look de La Noche de Mirtha: un diseño espectacular de Gino Bogani

"Pero ellos hicieron este arte. Yo soy una porquería cuando llego", confesó sobre el look diseñado por Gino Bogani, su maquillador y peluquero. "Gracias a todo mi equipo que me mimó porque me sentía medio mal", agregó.

Juana Viale lució una "pollera hermosísima. Tiene un top negro escotado en la espalda y transparencias", dijo sobre el diseño de Gino Bogani sobr el que bromeó: "Es una especie de pavo real".

En la mesa de la noche la acompañó, como único invitado, el expresidente Mauricio Macri, a quien descolocó con una curiosa pregunta: "Si estuvieras soltero y tuvieras que armar tu perfil en Tinder, ¿Le pedirías consejos a Duran Barba?".

juana viale look.jpg La espalda tatuada y escotada de Juana Viale. Hermosa.

La conductora, que reemplaza a Mirtha Legrand en el programa, hizo referencia así a quien manejó la campaña y la presidencia de Macri desde lo comunicacional, el consultor de imagen y asesor político ecuatoriano.

Mauricio Macri contestó rápidamente "No, a él no", frente a una Juanita que no pudo evitar la risa. "No me llamaría ninguna", agregó el expresidente sobre la supuesta asesoría en Tinder planteada por la producción.

En cambio de ello, aseguró que llamaría a un "sobrino de los que tengo, que saben manejarse en el Tinder".