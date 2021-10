Las definiciones de Macri sobre Cristina, Alberto, el FMI, el ARA San Juan y Menem

Y enseguida agregó: "Esto tiene connotación política con un juez que está obsesionado por perjudicarme y verme preso. No espié a nadie, yo nunca mandé en mi gobierno a espiar a nadie. Jamás vi ningún informe de ningún familiar del ARA San Juan ni de ningún otro buque".

La "sufrida" Cristina

"Somete a todo el mundo, es una mujer de mucho sufrimiento... Es una mujer que no disfruta, que está siempre enojada, que no tiene paz.... Ella es la que conduce la Argentina, pero el problema es que tanto Cristina como su entorno han perdido contacto con la realidad", fue la definición del ex mandatario sobre Cristina Kirchner.

Sobre las dos jubilaciones que cobrará CFK, situación que no será objetada por la ANSES, el ex presidente de Boca dijo: "Es por esa cultural del poder, la del soy yo y no me importa nada. Así nos pueden cobrar los impuestos que quieran y gastarlos en la doble jubilación de Cristina".

Y agregó: "Yo cobro menos de un millón de pesos y siempre doné una parte".

No le cree al Presidente

"Nunca creí en él, en su liderazgo. La última vez que lo llamé fue cuando recién empezaba la pandemia, le pedí que no decretara todavía la cuarentena, que recién empezaba todo y le pedí que guardara esa herramienta, que es tan dañina, para el momento en que estuviéramos llegando al pico de la pandemia. ¿Te parece? me dijo, bueno gracias por el llamado agregó, y a las dos horas anunció la cuarentena eterna", contó el ex presidente sobre Alberto Fernández.

Arreglo veloz con el FMI

Sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional Macri dijo: "Si nosotros hubiésemos ganado, esto de la deuda se arreglaba en 5 minutos. El Fondo son los demás países, que nos prestaron 50 mil millones en el 2018 porque creían en nosotros, con esa plata reemplazamos la deuda que ya teníamos y cuando nos fuimos la deuda era la misma que cuando llegamos, es una mentira que hayamos incrementado la deuda".

Elogios a Menem

Otro tramo que sorprendió de la entrevista de la nieta de Mirtha fue cuando Macri habló de Carlos Memen y dijo: "Fue un presidente al que la historia lo irá reivindicando, porque terminó con la grieta".