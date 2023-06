Juan Darthés rompió el silencio sobre el caso Fardin: "la Justicia emitió dos fallos claros y contundentes"

Hay que recordar que en el marco de una gira de la tira juvenil Patito Feo en Nicaragua, en 2009, Fardin y Darthés convivieron varios días. En ese contexto, según el relato de la actriz -quien por entonces tenía 16 años- sufrió un abuso sexual por parte del actor.

En diciembre de 2018, nueve años después Fardin denunció judicial y públicamente a Darthés por abuso sexual. En ese entonces, él afirmó su inocencia ante las cámaras y luego se llamó a silencio. En este contexto, se trasladó a su Brasil natal a la espera de la resolución del proceso legal al cual fue sometido.

Lo que dijo Juan Darthés

El encargado de publicar el video de Darthés fue su abogado, Fernando Burlando, quien a través de su cuenta de Instagram, escribió: “Juan siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos, y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que sé que para vos fueron un tormento. Como siempre nos dijimos ‘la verdad resiste’. ¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios, a la familia y al amor por la verdad, es nuestro camino”.

En el video que el abogado publicó este domingo en su feed de Instagram, se lo ve a Darthés en primer plano, con la barba crecida, mientras dice: “(Son) casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo y del daño irreparable no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas”.

Luego, sigue: “Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer a Dios por haber cuidado a mi familia y a la gente que amo, y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos y escuchando a todos, no una sola versión ni un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, un abrazo, miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador, y te lo quería agradecer”.

Al final del video, en el que le habla en forma directa a sus seguidores, con un tono de cercanía, el actor publicó un comunicado dispuesto en letras negras sobre un fondo blanco, que dice: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón”. En el texto, Darthés demuestra su gratitud con amigos y personas que lo acompañaron en estos años, y finaliza: “Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.