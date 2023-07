Internaron de urgencia a Romina Gaetani y grabó un divertido video para tranquilizar

“Y, finalmente, pasó. ¿No? Al parecer no estoy saturando, así que una internadita parece que no va a venir mal. ¡Dios!”, dijo la actriz, quien grabó el momento en que un enfermero le pedía una foto: “¿Podés creer que me tengo que internar? Te estoy grabando, eh. ¿A vos te parece que me tenga que sacar una foto?”.

►TE PUEDE INTERESAR: Wanda Nara rompió el silencio y habló de su salud