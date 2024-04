Internaron nuevamente al periodista Jorge Lanata

Se destacó que el periodista, luego de un pedido por parte de su médico de cabecera, se internó por sus propios medios en el sanatorio después de sentirse mal al final de su programa del viernes pasado.

“Jorge Lanata se está recuperando, Tuvo una dificultad respiratoria pero ya está bien; está en Favaloro y en cualquier momento sale, así que le mandamos un beso grande desde acá”, expresó Jésica Bossi, periodista que se queda a cargo de su programa radial.

Lanata ya había estado internado en diversas ocasiones. La última vez fue en noviembre del año pasado cuándo sufrió una pequeña neumonía.

Hace pocas semanas, apareció un video de Jorge Lanata que preocupó a todos y fue comentado por los usuarios de las redes. Tanto en Twitter como en TikTok, un clip del periodista en pleno programa de radio en el cual parece luchar por mantenerse despierto, alertó sobre su estado de salud.

Pero luego, el propio Lanata aclaró la situación en una entrevista concedida a LAM (América), donde se ocupó de desestimar las especulaciones sobre su presente y sugiriendo que el material difundido podría haber sido editado de manera malintencionada.

Entre octubre y noviembre de 2023, Jorge Lanata había sido internado en la Fundación Favaloro debido a un cuadro de neumonía. Su esposa, Elba Marcovecchio, contó en ese momento que el conductor iba a recuperarse en su casa, algo que ocurrió después.

“Él está bien. Tiene una pequeña neumonía muy agarrada a tiempo. Esto empezó el lunes tempranito y siempre, siempre, igual que en todas las personas, todo lo que es agarrado a tiempo tiene mucha mejor evolución. Yo cruzo los dedos, porque siempre hay que cruzar los dedos. Y lo que notamos que está evolucionando bien. Está con antibióticos”, había dicho sobre la situación que vivió el periodista, indica tn.com.ar.

No fue la única internación. Lanata tuvo varias en los últimos tres años, entre problemas respiratorios crónicos, el Covid que padeció y varias complicaciones relacionadas.

Salud Lanata Favaloro.jpg El periodista Jorge Lanata fue internado en la Fundación Favaloro por padecer problemas respiratorios

Una de las que más sufrió tuvo que ver con un cuadro de infección urinaria a mitad de 2023. Tras recuperarse, desde su espacio radial, Lanata había detallado lo que padeció. “Estuve complicado, pero es todo tan eventual. No te pasa nada hasta que de golpe te pasa”, había dicho al volver al aire, en ese momento.

“Hubo distintas etapas: fueron 3. La última fue la más complicada, un shock séptico. Una infección generalizada”, había explicado el periodista durante el pase que hizo con Eduardo Feinmann, aquella semana.

Sobre el tiempo que permaneció en la clínica, Lanata había expresado: “Tengo la sensación de haber estado 4 o 5 meses afuera. Fue un mes pero pareció más”. Y luego había reflexionado: “Pero es la vida. Tengo la sensación de que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. Pero no la quedé y acá estoy”.