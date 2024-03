Mirtha Legrand: "Me deprime saber que hay gente que no come"

"A mí me deprime el país. Me deprime saber que hay gente que no come", dijo la diva con la voz entrecortada. "No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más. Lo digo porque lo siento".

En ese tono, José María Muscari se refirió a la pobreza infantil, la falta de trabajo y la cantidad de personas que viven en la calle. "Yo vivo en Recoleta, un barrio que siempre fue de 'chetos', y está lleno de gente durmiendo en la calle", contó.