Imperdible: se estrenó el primer álbum en vivo de Miley Cyrus

Miley Cyrus estrenó ATTENTION, su primer álbum en vivo que contiene todo lo que sus fans habían pedido. Desde clásicos como Party in the USA y The Climb y lanzamientos nuevos como You; hasta interpretaciones de grandes artistas que Miley realizó de manera única como Like a Prayer de Madonna, Where's my Mind de The Pixies y Nothing Compares 2 U de Sinead O'Connor.