iddirs.jpg Streaming. Idris Elba tiene una divertida serie/comedia en Netflix

La serie de comedia de Idris Elba , "Turn Up Charlie", cuenta la historia de un DJ que está tratando de reconstruir su carrera como DJ y en el proceso es contratado como niñera para ver a la salvaje hija de 11 años de su famoso mejor amigo.

►TE PUEDE INTERESAR: Idris Elba la rompe en la piel de un dudoso policía en Netflix

Parece un espectáculo divertido, y siempre es bueno ver a Elba asumir roles y proyectos lúdicos como este. Si bien no parece que vaya a ser una gran serie, parece que ofrecerá algo de entretenimiento.

iddris.jpg Streaming. Idris Elba tiene una divertida serie/comedia en Netflix

Un derrotado DJ planea reconstruir su carrera musical mientras cuida de la elocuente hija de once años de su mejor amigo, un famoso actor.

"Turn Up Charlie", una comedia de 8 capítulos de media hora cada uno que tendrá al ganador del Globo de Oro Idris Elba (Luther, The Wire) como protagonista y productor ejecutivo.

►TE PUEDE INTERESAR: Denzel Washington y Angelina Jolie la rompen en Netflix con un thriller policial

Co-creada por el mismísimo Elba y el productor de TV Gary Reich, la serie sigue la historia de un DJ que recibe una oportunidad para regresar a la cima de su carrera a través de un trabajo muy peculiar: haciéndose cargo de la hija de 11 años de su amiga famosa.

De qué se trata, "Turn Up Charlie"

El contexto es el siguiente: Charlie está estancado tanto a nivel profesional como personal. No supo consolidarse como estrella musical, vive con una tía controladora y apenas tiene para llegar a final de mes mientras vende a su familia una vida de éxito vía Skype.

idrris.jpg Streaming. Idris Elba tiene una divertida serie/comedia en Netflix

Así que, cuando David (JJ Feild), su mejor amigo de infancia, vuelve a Londres tras triunfar en Hollywood, acepta trabajar de canguro para su hija insoportable.

¿El motivo? El dinero no le va mal y Sara (Piper Perabo), la madre, es una artista de la música a quien le va de maravilla tener de contacto.

Elenco de, "Turn Up Charlie"

El resto del elenco lo integran Frankie Hervey como Gabby, Piper Perabo (Coyote Ugly, Looper) como Sara, y JJ Feild (Professor Marston and the Wonder Women) como David.

iidris.jpg Streaming. Idris Elba tiene una divertida serie/comedia en Netflix

Además, Angela Griffin, Guz Khan, Jocelyn Jee Esein, Jade Anouka, Cameron King y Dustin Demri-Burns también formarán parte como invitados recurrentes.

Trailer de, "Turn Up Charlie"