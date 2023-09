Hoy 3 de septiembre cumple años Charlie Sheen: 4 escándalos que marcaron su carrera

Uno de los escándalos más recordados de Charlie Sheen fue en el Hotel Plaza de Nueva York, cuando destrozó una de las habitaciones de este lugar. En esa misma habitación estaba Capri Anderson, una actriz porno de 22 años de edad que se encerró en el baño para no resultar herida por los destrozos.

Charlie Sheen.jpg Charlie Sheen en la película "Platoon".

En la octava temporada de "Two And A Half Men", Charlie Sheen atacó con fiereza a Chuck Lorre, el creador de la serie. Los productores debieron cancelar varias grabaciones para que Sheen fuera a rehabilitación, ya que sus problemas con las drogas y el alcohol habían aumentado. Finalmente, cuando ya no hubo marca atrás, lo despidieron.

En el 2015, en un programa televisivo, Charlie Sheen anunció que era HIV Positivo. Contó que lo sabía desde hacía cuatro años pero que lo contaba en ese momento porque estaba siendo extorsionado y ya había gastado diez millones de dólares en mantenerlos callados.

Charlie Sheen Interview: Life After HIV Diagnosis

En cuanto a su vida privada, Charlie Sheen se casó 3 veces y tiene 5 hijos. Su primera hija nació como fruto de un romance adolescente que tuvo, y la joven mantiene una vida bajo perfil. Su primer matrimonio fue con Donna Peele y duró apenas un año; luego se casó con la actriz Denise Richards con la que tuvo dos hijos durante los cuatro años de unión; el tercer y por ahora último casamiento fue con Brooke Muller en el 2008, con la que se divorció tras otros dos hijos y tres años.