¿Cómo luce hoy Samantha, la hija de Charlie Sheen y Denise Richards?

La joven Samantha se creó una cuenta de OnlyFans sin la aprobación de su padre. “Todo es nuevo para mí. ¡Estoy abrumada y agradecida por todo el amor y el apoyo! Realmente disfruto de poder conectar con ustedes. Puede que me cueste un par de días comprender cómo funciona esta plataforma y cómo responder a todos mis mensajes, ¡pero me pondré en contacto con cada uno de vosotros!”, aseguró la hija del actor al crear su cuenta en esta reconocida plataforma.

“Ahora tiene 19 años y está viviendo con su madre. Esto no ha ocurrido bajo mi techo", aseguró el actor de "Two And A Half Man" cuando le consultaron si estaba de acuerdo con la decisión de su hija.

Samantha Sheen y su madre, la modelo Denise Richards mantienen una relación muy tensa, pero esto no quita que la protagonista de "Criaturas salvajes" no apoye la decisión de su hija de tener una cuenta en OnlyFans.

“Conocí OnlyFans en los últimos meses y cómo ha sido juzgado porque hay actores y actrices de la industria del cine para adultos. Imagino que también están en Instagram y Twitter. ¿Hay realmente alguna diferencia en publicar una foto en biquini en Instagram? Todos lo hemos hecho”, dijo Denise Richards.

¿Denise Richards también tiene cuenta en OnlyFans?

La actriz y exmodelo estadounidense, de 52 años, también posee una cuenta en OnlyFans y ha puesto una tarifa de 25 dólares mensuales a quienes quieran seguir sus publicaciones en esta red social y ofrece también un paquete de suscripción de tres meses por 67 dólares.

