Conoce a Fini, la bella hija de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino

¿Cómo luce hoy Fini, la hija de Andrea Frigerio?

Como se menciona anteriormente, Fini tiene 26 años y trabaja como actriz. Debutó en la película "Leal" y en el largometraje "Soy tóxico". Además participó en la serie "Limbo" que dirigió Agustina Macri.

Uno de sus últimos trabajos fue "La Extorsión", película protagonizada por Guillermo Francella y su madre, Andrea Frigerio.

Hija Andrea Frigerio.webp

La hija de Andrea Frigerio estuvo viviendo 3 años en Europa con su novio, el chef Ignacio Crespo Campos, donde decidieron experimentaron la vida “hippie”.

Fini mantiene una excelente relación con su hermano Tomás, quien nació como fruto de la relación que Andrea Frigerio tuvo con Eduardo Frigerio.

“Cuando siento el olor a teatro y a camarín me entusiasmo como loca. Mi mamá todavía se acuerda de que, cuando yo tenía 11 años, le dije que quería ser actriz sólo para estar en la alfombra roja. Siempre me gustó este mundo, aunque, en aquel momento, no lo tenía tan claro como lo tengo hoy”, aseguró recientemente en una entrevista Fini.

Hija Andrea Frigerio 2.jpg

Cuando le preguntaron a Fini si le gusta trabajar con su madre, la joven respondió: "Es muy enriquecedor. El año pasado, también rodamos Una jirafa en el balcón, que se filmó en La Rioja. Y en Limbo, por ejemplo, interpreto a una joven Lucrecia, que es el personaje que hace mamá. Nos gusta leer juntas los guiones y tirar ideas para construir personajes. En las escenas, sé que ella está del otro lado, mirándome. La admiración por ella es absoluta: tiene una personalidad y un talento increíbles".