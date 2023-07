A sus 36 años, así se ve hoy Bárbara, la hija de Guillermo Coppola y Yuyito González

►TE PUEDE INTERESAR: A sus 17 años, así luce hoy Violet, la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner

Bárbara Coppola.jpg

Bárbara comparte todos sus trabajos como arquitecta en una cuenta de Instagram llamada @coppolaarq. Allí la joven escribió en su perfil la siguiente leyenda. “Arquitectura y Construcción. Obras nuevas y reformas”.

Además la joven también suele brindar entrevistas a revistas o suplementos de arquitectura, y muchos aseguran que es muy conocida en el ambiente laboral.

¿Por qué Yuyito no quiere formar parte de la biopic de Coppola?

La plataforma de streaming Star Plus está trabajando en la serie “El representante”, la cual busca contar parte de la historia de quien fue el representante de Diego Maradona.

Si bien “Guillote” está muy contento con el proyecto, sus ex parejas no están convencidas del todo en formar parte de la producción.

Guillermo y Bárbara.jpg

“Me llamaron de la productora por la serie de Guillermo y yo inmediatamente se lo pasé a una abogada…no quiero saber nada de esta serie,no quiero saber nada hasta que la serie salga porque sé que cuando salga me van a preguntar, no mezclo lo personal con lo público…ni quiero saber porque sé que voy a tener que responder como me pasó con la serie de Maradona, no me enteré de nada, porque no me quiero enterar de nada”, reveló Yuyito González.