 A 44 años del estreno de Alien, así de impecable luce hoy Sigourney Weaver

Han pasado 44 años del estreno de la primera película de "Alien", y es por ello que te mostraremos a continuación cómo luce Weaver en la actualidad.

Sigourney Weaver tiene en la actualidad 73 años y sigue trabajando como actriz, e incluso uno de sus últimos trabajos fue en "Avatar 2: The Way of Water" junto a James Cameron.

Weaver ha sido candidata a los Premios Óscar y a los Premios del Sindicato de Actores. También ha sido ganadora de dos Globo de Oro en las categorías de mejor actriz en drama y mejor actriz de reparto, de varios Saturn Awards (por su trabajo en "Alien" y "Avatar") y de un BAFTA a la mejor actriz de reparto.

Sigourney Weaver.jpg Así luce en la actualidad la actriz Sigourney Weaver.

Pocas personas saben que Weaver viene de una familia de artistas, ya que su padre, Pat Weaver, era un productor ejecutivo de televisión, y su madre, Elizabeth Inglis, era una reconocida actriz británica.

Además, también se destacan en su familia su tío Doodles Weaver, un actor y comediante.

Otro dato curioso de la actriz es que su verdadero nombre no es Sigourney, sino que es Susan Alexandra Weaver. La actriz se cambió el nombre después de leer "El Gran Gatsby".