House of the Dragon: quiénes serán los protagonistas a partir del sexto capítulo

El quinto capítulo de "House of the Dragon", que se estrenó en la plataforma HBO Max el domingo 18 de septiembre, marcó el regreso del drama, la acción y la lucha de poder que estuvo presente a lo largo de las ocho temporadas de Game of Thrones (GOT). Ambientada 200 años antes de los acontecimientos de la serie original, basada en las novelas de George R. R. Martin, logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo.