Furia de las hijas de Bruce Willis por los comentarios sobre la salud del actor

Actor Bruce Demi.jpg Un usuario de redes sociales comparó el estado de la mascota de Demo Moore con el actor, y recibió duras respuestas

“Oh, Dios mío. Brutal, flaco”, le respondió la hija de Bruce Willis, quien además compartió el mensaje del usuario y agregó: “Poniendo en evidencia a este imbécil. Internet puede ser un lugar duro para sus Pilafs (por el perrito de Demi). Mantengan a salvo a sus bebés”.

La publicación de Tallulah Willis rápidamente se viralizó y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la familia Willis y de repudio hacia el hater. Muchos usuarios destacaron la valentía de las hijas del actor por defender a su padre y a su mascota ante las burlas y el odio.

Otra de sus hijas, Scout, sumó: “Si sus cerebros están aplastados, yo no quiero tenerlo sólido”, mientras que Demi Moore agregó: “Pilaf es una pequeña reina, increíblemente inteligente y un verdadero regalo, no solo para nuestra familia, sino para todos los que la conocen. Nadie puede decir o hacer nada que pueda apagar su brillante luz”.

Actor Bruce y familia.jpg La familia de Bruce Willis comparte muchos momentos del día con el actor que padece demencia frontotemporal

La familia Willis ha demostrado una vez más su unión y fortaleza ante la adversidad. A pesar del duro diagnóstico de Bruce Willis, sus hijas y su ex esposa no permiten que nadie ataque su dignidad ni la de sus seres queridos.

La salud de Bruce Willis se deteriora a pasos agigantados. La demencia frontotemporal que le diagnosticaron en febrero del 2023 ha progresado de forma alarmante, afectando severamente su capacidad de comunicación y su calidad de vida.

Actor Bruce y mujer.jpg El actor Bruce Willis junto a su exmujer, Demi Moore, quien lo acompaña y ayuda a transitar sus días lo mejor posible

Glenn Gordon Caron, amigo del actor y creador de la serie "Luz de Luna", brindó un desolador panorama sobre la condición de Willis. "Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy", confesó. Y agregó: "Ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles".

A pesar del sombrío panorama, Caron asegura que la esencia de Willis sigue intacta. "Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí", expresó. "Pero la alegría de vivir se le fue", sostuvo Gordon Caron.