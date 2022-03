Florencia es una de las figuras más importantes del espectáculo argentino, no solo por su extensa carrera en teatro, cine y televisión como actriz sino porque también se destaca en la conducción como es actualmente con Flor de Equipo.

FLorencia Peña1.jpg Florencia Peña conducirá Vendimia para Todxs.

Pero además puede colgarse en sus hombros ser una abanderada de la lucha feminista y una referente de este estilo de luchas sociales. En esta nota con Diario UNO, Florencia Peña habló de todo.

- Será tu debut en una Vendimia...

Nunca había estado en una vendimia porque siempre es en épocas en que hago teatro, pero la verdad me gustó desde siempre la idea. Además me encanto la idea de conducir. Por supuesto conocía de qué se trata la Vendimia para todxs y sé que han estado muchas figuras así que es un honor que me hayan convocado para ser parte.

- Tu presencia fue muy bien recibida por la Comunidad LGBTIQ+

Me encanta ser querida, siento que la vida es con libertad sino no es. Recién nuestros hijes tendrán una crianza con mucha libertad, distinta a la que nuestros padres traían y nos dieron a nosotros. Yo soy consciente que tengo un lugar en los medios que me expone y tengo la responsabilidad de bajar una línea inspiradora. Que otros se sientan reflejados con eso al ver mi exposición creo que es importante.

Florencia Peña2.jpg "Me parece anticuado" dijo Florencia Peña con respecto a los festejos vendimiales que eligen reina.

- ¿Qué opinas sobre la elección de la Reina de la Vendimia?

Me parece anticuado, la belleza a las mujeres nos ha hecho mucho daño, el tener que se mas bella que otra. La belleza es subjetiva. Cada mujer alcanza su sueño cuando logra estar donde tener ganas de estar en la vida. La belleza nada tiene que ver con eso y es algo escaso de contenido, elegiría alguien que represente valores, idiosincrasia del pueblo, desde otro lugar, no desde la belleza. Quizás de lugares de ayuda al otro.

- En ese otro lugar, distinto a vos, está Moni Argento

Yo interpreté a un personaje. Moni y Casados con Hijos en general es una crítica a una manera de vivir. Nació en EEUU en la época de Ronald Reagan (1987) que se criticaba mucho a la sociedad y al macho, se revelaba a eso. Somos conscientes que hoy muchas cosas no podríamos hacerlas, pero es eso: una crítica a los esterotipos de familia con la nena y el nene. Por el otro lado también está el personaje de Maria Elena que era feminista y rompia con ese molde. Es como querer cambiar Los Simpson, son una crítica del macho americano. Hay cosas que no pueden pasar de nuevo, recuerdo un capítulo de un acosador del barrio que acosaba a todas menos a Moni, eso está pésimo. El humor necesita ser transgresor y disyuntivo. Defiendo en su esencia porque es una critica a esa clase de familia, la familia de mamá y papá.

- ¿Qué pasó con la obra de teatro?

Nos costó un montón coordinarla, que todos pudiéramos y la pandemia canceló todo. Estamos con ganas, pero la verdad que no sabemos qué pasará con la obra.

- Dejas Flor de equipo...

Me voy el 11 de marzo de Telefe, necesitaba un cambio. Me encantó y aprendí mucho, pero el vivo es muy agotador. Yo soy acrtriz y necesito actuar. Hice dos peliculas el año pasado y casi me muero por el desgaste. Así no puedo seguir viviendo, una decisión de profesión, tengo un espíritu muy curioso y necesito moverme. Una decisión personal y familiar, siempre laburé mucho, pero ahora estaba sin tiempo para mis hijos.

- ¿Cómo nació lo del contenido para adultos?

Soy una mujer muy sensual y me costó hacerme cargo de eso. Si me mostraba así o inspiraba a otras a hacerlo estaba mal porque nos enseñaron que haciendo eso somos fáciles o putas. El hombre cree que es dueño del cuerpo de la mujer, empecé a sentirme libre y que no me importe lo que diga el de afuera. En mi Instagram tengo una libertad que fui ganando con el tiempo, pero ahora está muy policía y no me dejaban hacerlo, entonces me ofrecieron hacerlo en otro lado. Mi idea es buscar el erotismo, llegar a más personas e inspirar a muchas mujeres que sienten la necesidad de mostrarse libres. Me está yendo muy bien.

