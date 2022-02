Florencia Peña: fotos con la diminuta brillante a punto de explotar

Te puede interesar: Florencia Peña en la cama y con transparencias

Florencia Peña 2.jpg Florencia Peña se dio un poco de calorcito bajo la lluvia con unos buenos mates.

La actriz y conductora televisiva de 47 años no tiene ningún miedo de publicar postales picantes donde ella es la protagonista.

Es más, desde que acordó la publicación de videos y fotos en un sitio para adultos en el que se la puede ver más sarpada, parece que en Instagram también se ha soltado. Claro está, donde esta red se lo permite.

Florencia Peña 4.jpg A orillas del agua. Florencia Peña no le tuvo miedo a la llovizna de este sábado.

Como es costumbre entre quienes tienen gran cantidad de seguidores en redes sociales, los canjes publicitarios están a la orden del día y Flor no deja pasar uno. Siempre que puede, le pone el cuerpo a sus piblicidades no tradicionales. Y no decepciona.

Florencia Peña 5.jpg A pura sensualidad. Florencia Peña promocionando uno de sus productos de belleza en ropa interior de encaje.

El video de Florencia Peña y su hijo

Flor Peña se animó a un video challenge en Instagram en el que pone a prueba cuántas de un grupo de famosas canciones se sabe el usuario. El desafío plantea que quien se sabe la mayoría de los temas (temones, en realidad) es una verrdadera señora.

Lo sorprendente fue que Juan Otero, el menor de los dos hijos que tuvo con el músico Mariano Otero, se sabía más canciones que Florencia Peña. "Mi hijo es más señora que yo" posteó la conductora televisiva.