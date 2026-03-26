Fito, Tan Biónica, Drexler y Calamaro encabezan un abril de espectáculos excepcionales en Mendoza

Jorge Drexler 1 Jorge Drexler, una visita de lujo para Mendoza.

El show de Drexler en Mendoza marca su vuelta a la provincia después de varios años: su última presentación fue en 2018, motivo por el cual este retorno es especialmente anhelado por los mendocinos.

Sábado 11 de abril: Zoe Gotusso en el Teatro Mendoza

Zoe Gotusso se presenta en Mendoza con su Tour 2026. Será en el Teatro Mendoza el sábado 11 de abril a las 21.30. En este tour, la artista presenta en vivo "Detalles", su más reciente álbum de estudio, junto a un repertorio que atraviesa los momentos más significativos de su carrera y marca el comienzo de una nueva etapa artística: nuevas canciones, nuevas ciudades y un camino en plena expansión global.

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Domingo 12 de abril: Diego El Cigala en el Arena Maipú Teatro

Diego el Cigala presenta en Mendoza "Flamenco y Son". La cita con uno de los máximos exponentes de la música flamenca es el domingo 12 de abril a las 21 en el Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza). Las entradas están disponibles en Ticketek (clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés) y boletería del Arena (solo en efectivo).

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Viernes 17 de abril: Fito Páez en Mendoza

Fito Páez vuelve a Mendoza el viernes 17 de abril en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) a las 22. Las entradas están a la venta en ticketek.com.ar y boletería del estadio (solo en efectivo). El rosarino se presentará en nuestra provincia exactamente 3 años después del concierto aniversario "El amor después del amor".

Fito Paez 2 Fito Páez regresa a Mendoza luego de 3 años.

El mismo viernes 17 de abril la propuesta local será un homenaje especial al rock argentino en el Teatro Mendoza, por cuenta de las bandas Kreusa, Viejos Tempos, y Carril Nacional. El evento comenzará a las 21, puntual, con las tres presentaciones. Las bandas harán un recorrido amplio sobre distintos autores del rock, y además Kreusa desplegará obras de su autoría.

Sábado 18 de abril: Tan Biónica en el Frank Romero Day

Tan Biónica se presentará en Mendoza el sábado 18 de abril a las 22 en el Teatro Griego Frank Romero Day. La preventa de entradas se realiza a través de feverup.com (6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard). Será el único show en Cuyo de la banda liderada por Chano y Alejo Charpentier.

Tan Biónica en Mendoza 2024 3.jpg Tan Biónica estará en el teatro griego Frank Romero Day. Será la única presentación en Cuyo.

La banda de los hermanos Charpentier presentará su más reciente álbum "El Regreso", pero seguramente no faltaran los hits como "La melodía de Dios" o "Ella" o "Beautiful".

Domingo 19 de abril: Misa criolla y Cantata sudamerica, homenaje a Ariel Ramírez

Más de 100 artistas homenajearán a Ariel Ramírez en el Teatro Independencia. Mendoza será testigo de una de las producciones sinfónico-corales más ambiciosas del año con el concierto Misa Criolla y Cantata Sudamericana. El domingo 19 de abril, a las 20 en el Teatro Independencia. De esta forma inician los festejos por el V Aniversario de la Orquesta Con Brio. Única orquesta cooperativa de Mendoza.

Domingo 19 de abril: despedida de "Rouge, Revolución Bohemia"

El musical "Rouge, Revolución Bohemia" se despide de los escenarios a lo grande, con una función el domingo 19 de abril a las 20 en el Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza). Las entradas están disponibles en Ticketeck.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo).

Rouge obra teatral 2.jpg "Rouge, Revolución Bohemia" se despide de los escenarios.

Tras 13 funciones a sala llena en escenarios emblemáticos como el Teatro Independencia, Teatro Plaza, Teatro Mendoza, Teatro Tajamar y el Auditorio Dr. Jorge Silvano de Tunuyán, el espectáculo se consolidó como uno de los fenómenos teatrales más destacados de los últimos años, con casi 7 mil espectadores emocionados. Esta versión única en español del universo Moulin Rouge propone una historia de amor intensa y trágica ambientada en el París de la Belle Époque, al pie de Montmartre. Allí, entre bohemios artistas, burdeles y sueños imposibles, se desarrolla el romance entre Satine, la joya del Moulin Rouge, y Cristian, un escritor idealista que cree en el amor por encima de todo.

Viernes 24 de abril: Pimpinela en Mendoza

Después de un 2025 excepcional que confirmó su vigencia internacional, Pimpinela viene a Mendoza con su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”, una propuesta que combina música, humor y emoción. Será el viernes 24 de abril, en el Arena Maipú. Las entradas están disponibles en Ticketek (clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés) y boletería del Arena (solo en efectivo).

Fiesta del Chivo 2023 Pimpinela.jpg Pimpinela llega con un show de gran despliegue.

“Noticias del Amor” es una experiencia única en la que el dúo se convierte en presentador de un noticiero muy particular desde el cual revisita sus grandes éxitos, explorando -con humor, emoción y una puesta en escena innovadora- cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas. Una propuesta que combina el sello teatral de Pimpinela con una narrativa visual contemporánea, pensada para conectar con públicos de distintas generaciones en un viaje conceptual por todas ellas.

Sábado 25 de abril: El Performer, con Gonzalo Valenzuela

El actor chileno Gonzalo Valenzuela desembarca en Mendoza con su celebrado unipersonal El Performer, una propuesta teatral de alto voltaje emocional que ha marcado un nuevo punto en su carrera. La función será el sábado 25 de abril a las 21, en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz), en lo que será su única presentación en la provincia. Las entradas están a la venta en Entradaweb y boletería del teatro. Primera preventa de 100 localidades con precios accesibles hasta agotar stock.

Gonzalo Valenzuela El Performer "El Performer", unipersonal de Gonzalo Valenzuela.

Jueves 30 de abril: Andrés Calamaro en el Arena Maipú Stadium

Andrés Calamaro se presentará en Mendoza el jueves 30 de abril a las 22. Será en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit) con su nuevo tour "Como Cantor". El Samón, acompañado por su banda, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.