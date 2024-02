►TE PUEDE INTERESAR: El líder de Catupecu Machu, Fernando Ruiz Díaz sufrió un ACV

“Bueno, esto es un equipo”, exclama Fernando mientras dirige la mirada hacia el automóvil que lo llevaba a su hogar en el barrio porteño de Villa Crespo.

Allí muestra a quienes lo acompañan: Charlie Noguera, Nicolás Meardi y Julián Gondell, este último al volante, conformando así la actual formación de Catupecu.

“No es que tengo el alta, tengo el alta del hospital para que me vaya a casa: el alta médica vendrá después, tengo una gran recuperación. No sabía que había sido tan heavy, pero fue gravísimo lo que me pasó. Solo el equilibrio tengo que recuperarlo… Fue un acv fuertísimo, un infarto cerebral… Y tengo una cosita en el corazón que después tendré que operar”, explicó Ruiz Díaz.

Los milagros existen y ahora salía caminando y decía: ‘Soy un milagro caminando’. Se ve que arriba no me querían. La vida es muy larga, larguísima, porque ya no puedo creer haber vivido estos 55 años. Volví a nacer y ahora me queda por delante un camino hermoso. Así como cuando me estaba pasando el acv, el infarto cerebral, le rezaba a la (Virgen de) Guadalupe y decía: ‘No, no quiero llegar ahí que está Lila’. Lo único que me importa es Lila y la música. Quiero terminar el disco. Y no sufría por mí, sino porque sé que me ama mucha gente y que iba a sufrir mucho”, continuó, refiriéndose a su hija pequeña.

Excelente noticia. Fernando Ruiz Díaz habló tras el alta luego del ACV que sufrió.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para el Hospital de Clínicas, para mi familia de Catupecu y toda mi familia elegida. Gracias amores, los amo, las amo, gracias por tanto amor”, concluyó Ruiz Díaz, con una gran sonrisa que reflejaba su felicidad al estar en pleno proceso de recuperación.

“Viva la vida, viva la música, viva Catupecu Machu, viva el surf, el skate, la familia y cuanto cosa y situación les guste y disfruten hacer, amores. Gracias y salud por las aventuras que vendrán. Vuelvo a desconectarme del teléfono como todos estos últimos días, por prescripción.. Continuará”, cerró Fernando.