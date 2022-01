Sin embargo, antes de esas escenas, estuvo el final de la película, qye oudo haber sido muy diferente.

"No creo que haya hecho una sola película en la que el inicio y el final sean los mismos que se reflejaban en el guion original, básicamente porque las escenas fluyen cuando las rodamos. Es más, tenían en mente un desenlace bastante más oscuro. Era desolador, no lo odié, porque estoy acostumbrada a la melancolía en el cine, pero creo que no hubiera sido del agrado del público", declaró Chloé Zhao, la directora de la película.

El final era mucho más sombrío. En esta versión, todos los Eternals perdían la guerra contra los Celestiales y, por lo tanto, perdían su memoria.

"Estaba previsto que todos volviesen a la nave, con sus mentes borradas y siendo llevados a otro planeta, como en 'La dimensión desconocida'. Recuerdo que todo se tornó en oscuro, todos comentaban que no sabían qué hacer. Es que, por otro lado, es el UCM, quieres estar emocionado por aquellos que continúa", aseguró la cineasta.

Eternals se ha podido ver en el cine y estará disponible en Disney +, para ver en Argentina, desde el 12 de enero.