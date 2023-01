Estas 3 series están en Netflix y son las mejores para la crítica especializada

Según IMDb, una de las páginas especializadas en series y películas, Netflix tiene 11 series con un puntaje de 9 o más. Varias de ellas son series animadas como El Maestro del Aire o The Death Note. También está The Last Dance, la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls y algunas más, pero hay otras que son muy conocidas, que han tenido millones de espectadores y que son imperdibles para aquellos a los que les gustan las buenas series.