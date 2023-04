Está en Netflix y es una de las mejores series según la crítica

TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, es una de las películas más vistas y no te dejará mover del sillón

De qué trata Narcos, la serie de Netflix

Esta serie de Netflix cuenta con 3 temporadas de 10 capítulos cada uno. En las dos primeras cuenta la historia de dos agentes de la DEA y del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

En tanto, en la tercera temporada de esta serie de Netflix se cuenta la historia de la ofensiva contra el Cartel rival de Pablo Escobar, el Cartel de Cali.

La serie de Netflix se comenzó a emitir en el 2015 y tuvo una segunda parte en donde se cuenta la historia de los carteles mexicanos. En sitios especializados en cine y televisión, el programa cuenta con muy buenos puntajes. En IMDb presenta un 8,8 sobre 10, mientras que en Rottem Tomatoes tiene un 89% sobre 100%, lo que la convierte en una de las mejores series de la plataforma.

Además, y sin duda alguna, la serie de Netflix tiene como protagonistas a uno de los rostros más famosos del momento: Pedro Pascal, el actor que protagoniza The Mandalorian y The Last of Us.

Reparto de Narcos, la serie de Netflix

Pedro Pascal: Javier Peña

Wagner Moura: Pablo Escobar

Matias Varela: Jorge Salcedo

Damián Alcázar: Gilberto Rodríguez Orejuela

Francisco Denis: Miguel Rodríguez Orejuela

Alberto Ammann: Pacho Herrera

Trailer de Narcos, la serie de Netflix