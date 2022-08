En Argentina, El Señor de los Anillos: los Anillos del Poder estará disponible desde las 23 , y serán dos capítulos los que se pondrán a disposición.

Si bien solamente está confirmada una temporada ocho episodios, se espera que en total sean tres las temporadas de esta precuela de El Señor de los Anillos.

The Lord of the Rings: The Rings of Power - Official Trailer | Prime Video