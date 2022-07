Espectular avance de El Señor de los Anillos: los anillos del Poder

El teaser también destaca algunos de los reinos que los espectadores verán a lo largo de esta serie de ocho partes, incluyendo los reinos élficos de Lindon y Eregion, el reino de los enanos de Khazad-dûm, Southlands, Northernmost Wastes, Sundering Seas, y el reino insular de Númenor.

También se mostraron miembros clave del elenco como Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), el Rey Gil-galad (Benjamin Walker), los Harfoots Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards) y Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry), The Stranger (Daniel Weyman), los enanos el Rey Durin III (Peter Mullan) y el Príncipe Durin IV (Owain Arthur), Halbrand (Charlie Vickers) y Arondir (Ismael Cruz Córdova).

Este drama de múltiples temporadas se lanzará en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo el viernes 2 de septiembre, con nuevos episodios semanalmente.

La serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Prime Video trae por primera vez a la pantalla, las leyendas heroicas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico se sitúa miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores de regreso a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, reinos ascendieron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba, la esperanza pendió del hilo más fino, y uno de los villanos más grandes surgidos de la pluma de Tolkien amenazaron con cubrir de oscuridad el mundo.

The Lord of the Rings: The Rings of Power – Main Teaser | Prime Video