Los nombres que engalanarán la edición 2023 de Lollapalooza Argentina son Billie Eilish, Drake, Rosalía, Blink-182, Tame Impala y Lil Nas X. Estas seis bandas serán quienes encabecen esta vuelta del festival que contará con streaming exclusivo de Flow.

El cartel se completa con grandes de la escena internacional como Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse y Villano Antillano. También habrá fuertes créditos locales representando lo mejor de la música argentina, como María Becerra, Trueno, Chano y Marilina Bertoldi, entre muchos más.

Entradas para el Lollapalooza 2023

La venta de entradas del Lollapalooza Argentina 2023 se reactivó este martes. Por ahora están disponibles los abonos para los 3 días, a través de la plataforma Allaccess. El costo es de $50.000 Estos mismos se pueden abonar en 6 cuotas sin interés con algunas tarjetas y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos. Aún no han salido a la venta las entradas para ir a un día específico del festival y tampoco se sabe a qué precio saldrán a la venta.

La grilla completa de Lollapalooza Argentina 2023

Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX / María Becerra, Trueno, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Usted Señalemelo, Alison Wonderland, Melanie Martínez, Diego Torres, Chano, Mora, Conan Gray, Wallows, Tokischa, Danny Ocean, Dominic Fike, Bresh, Purple Disco Machine, Marilina Bertoldi, Gongon City, Alvaro Diaz, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Catupecu Machu, Rise Against, Omar Apollo, Callejero Fino, Cami, Aurora, John Summit, Ryan Castro, Dante Spinetta, Rei, Gera Mx, Villano Antillano, Nafta, Young Miko, Modest Mouse, Hot Milk, Yungblud, Sofi Tukker, 100, Gecs, Elsa y Elmar, Rojuu, Guitarricadelafuente, Rusowsky, Ralphie Choo, Suki Waterhouse, Oscu, Alejo Isakk, Papichamp, 1915, Angela Torres, Silvestre y La Naranja, Muerejoven, Gauchito Club, Broke Carrey, The Change, Judeline, Odd Mami, Connie Isla, Oh! Dulceari, León Cordero, Nora En Pure, Camilú, Plastilina, An Espil, Delfina Campos, Paz Carrara, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Kchiporros, Mia Zeta, Soui Uno, Panther, Sassyggirl, Friolento, Mora Navarro, Guillermo Beresñak, Nani, Flaca.