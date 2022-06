El jurado decidió posponer el veredicto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El juicio, que se lleva a cabo en el tribunal de Fairfax, entre el actor estadounidense Johnny Depp y la actriz Amber Heard tuvo ser postergado, ya que el jurado no logró llegar a un acuerdo. El veredicto se encargará de determinar si el artista fue o no difamado por su ex esposa. Las actividades se reanudarán este miércoles por la mañana.