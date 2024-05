El humorista Antonio Gasalla fue internado en estado crítico

►TE PUEDE INTERESAR: Verónica Llinás fue internada de urgencia por un cuadro respiratorio grave

Este jueves, en diálogo con A La Tarde, su hermano Carlos Gasalla expresó: "Antonio empezó a tener problemas respiratorios. Puede respirar por sus propios medios", amplió para dar tranquilidad a los medios.

"Tiene un problema de esófago, de úlcera, que no se ha tratado", destacó sobre la salud del actor.

Hace algunos meses, Gasalla dejó su vivienda tras haber sufrido un robo para pasar a vivir en un centro para mayores en el que le brindan todo el apoyo y la contención para atravesar su delicado estado de salud.

Enfermo Gasalla y Polino.jpg Antonio Gasalla y su amigo Marcelo Polino en uno de los últimos encuentros qye tuvieron antes que el actor fuera diagnosticado

Recientemente, su amigo y ex socio Carlos Perciavalle lo visitó en la residencia donde vive actualmente y expresó: “Fue un encuentro muy entrañable, está muy bien cuidado, lo vi muy bien más allá del cuadro que padece, nos agarramos de las manos, él estaba muy sonriente mientras le hablaba y con esos ojazos que tiene grandotes yo le iba contando que me casé, y me respondía asintiendo con la cabeza. Aproveché a mandarle saludos de otra gran amiga nuestra, de Graciela Borges”, contó el cómico uruguayo.

►TE PUEDE INTERESAR: Las Hermanas Abraham actuarán en La Gran Peña del 25 de Mayo