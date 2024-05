Verónica Llinás fue internada de urgencia por un cuadro respiratorio grave

►TE PUEDE INTERESAR: Las Hermanas Abraham actuarán en La Gran Peña del 25 de Mayo

“En este momento se encuentra internada en Montevideo sin poder hacer las funciones, porque tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo el interior de Uruguay”, detalló.

“Le subió bastante la fiebre. Me comentaban que hacía mucho frío en el teatro y me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”, informó Román.

Uruguay Verónica enferma.jpg Verónica Llinás fue internada de urgencia en una clínica de Montevideo por un cuadro respiratorio agravado por fiebre alta

“Los médicos decidieron dejarla en observación por prevención”, agregó y reiteró las altas temperaturas que tenía Verónica: “Volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo", finalizó la periodista.



“Estoy mejor”, escribió, sin embargo la artista argentina en una publicación en las redes sociales en la que apeló al “humor negro” con un sketch en el que se puede ver la fuerte tos que la afecta desde hace varios días, indicó lanacion.com.ar.