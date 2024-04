El curioso y raro regalo que Kurt Russell le dio a Dakota Fanning

"Un entrenador de caballos de Kentucky (Kurt Russell) y su hija (Dakota Fanning) tratarán de ganar la Copa Clásica de Breeders con la yegua que salvaron", es la sinopsis oficial de esta producción.

En una reciente entrevista para la revista ELLE, la actriz Dakota Fanning confesó que cuando terminó el rodaje de la película "Dreamer", su co protagonista Kurt Russell le regaló un caballo. "Fue el mejor regalo que recibí en mi vida", dijo la joven de 30 años.

