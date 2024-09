La canción de Camila Cabello que retrata a sus amigas y al restaurant de Sushi

En su último trabajo, la cantante con ascendencia latina escribió la canción Dream Girls en honor a sus amistades y al restaurant de sushi Uchi que había visitado con anterioridad en julio. “Brought the Fuji to Uchi, f--k a phone out. Tan lines, white wine for the burnout” dice en la canción. "La llevé de Fuji a Uchi, rompí un teléfono. Líneas de bronceado, vino blanco para el agotamiento" se lee en la traducción.

camicaleoh.jpg La artista lanzó una versión Deluxe de su último disco: XOXO.

El roll dedicado a Camila Cabello está compuesto por ebi tempura, mango, papaya y avocado. Además, posee una pasta de soja, plátano y toques de una pasta con albahaca. Cuesta un aproximado de 19 USD. ¿Hasta cuándo estará disponible? No se sabe, pero es una completa invitación para estar con amigos y escuchar música pop.

sushi.jpg El roll en honor a Cabello estará disponible aunque no se sabe hasta cuándo.

La cultura asiática intriga y cautiva a más artistas en el mundo

No es la primera vez que los artistas de fama mundial se inspiran en este tipo de sitios. La comida asiática ha sabido conquistar paladares y ganar puestos en el ranking de Billboard. Harry Styles es un ejemplo de los artistas que han sabido capturar la esencia de los sushi place y traducirla en melodías y música. Uno de sus trabajos llamado "Music for a Sushi Restaurant" da cuenta de este enamoramiento de la cultura gastronómica asiática.

¿Son sus luces bajas de neón, el colorido de los rolls, la vegetación artificial que inunda estos restaurants o acaso es la posibilidad de hacer karaoke al estilo Selena Gómez -como en su video musical Love you like a love song- lo que cautiva a más personas en el mundo? Lo cierto es que la atmósfera presente en este tipo de restaurants invita a la privacidad y comodidad, y también la inspiración de artistas como Camila Cabello.