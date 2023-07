Después de un mes de vistas, y 12 horas y 26 minutos de deliberación, el jurado ha pronunciado su veredicto a su favor, el cual fue recibido por Spacey en persona, entre lágrimas, justo el mismo día en que está cumpliendo 64 años.

El caso y todas las acusaciones que recibió Kevin Spacey fueron sin dudas uno de los más mediáticos del movimiento del MeToo en el Reino Unido.

Durante el juicio, la fiscalía presentó al actor de "American Beauty" como un acosador sexual que se aprovechó de su poder, sobre todo en su etapa de director del teatro Old Vic de Londres desde 2004, para agredir a hombres jóvenes.

Mientras tanto, los abogados de Spacey aseguraron que las acusaciones se realizaron debido a intereses económicos de los jóvenes.

