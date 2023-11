Eclud, la DJ mendocina que se fue a Ibiza por tres meses y no volvió nunca más

Eclud DJ mendocina en Ibiza 5.JPG Eclud, la DJ mendocina que toca en Ibiza.

Entre los 16 y 17 años Dulce, cuando todavía no era Eclud, tuvo un par de bandas de rock. Además la rompía en los actos del Instituto Padre Vásquez cantando canciones de Evanescence. A los 18 fue a su primera fiesta electrónica y se le prendió el led de la curiosidad. "Me preguntaba cómo hacía el DJ para sacar esos sonidos. Entonces empecé a interesarme más y me gustó mucho, sobre todo la variedad de estilos que existen en la música electrónica" explicó sobre sus comienzos.

A los 24 años Dulce tenía un negocio de comida vegetariana "con la Pato, mi hermana", aclaró con la mendocinidad al palo a pesar de vivir y trabajar tanto tiempo en España. "Y bueno, me agarró la loca, le vendí mi parte a Pato y me fui a Barcelona, a un instituto que se llama Microfusa, donde podés estudiar desde técnico de sonido a producción musical". Ahí arrancó todo.

En teoría Eclud se iba por tres meses... y no volvió nunca más. "Barcelona me parecía un lugar súper lindo e interesante para aprender, estuve cinco años. Ya había venido varias veces a Ibiza de vacaciones, tenía unos amigos acá que siempre me decían 'tenés que venir a hacer una temporada, ya vas a ver, acá se puede conocer mucha gente', hasta que un día me decidí y dije ¿por qué no? y me fui a Ibiza, que es donde vivo ahora".

Eclud había tocado en clubes conocidos de Barcelona y otros que no lo eran tanto. Pero la parte más importante de su historia comenzó hace dos años, en los inicios de la post pandemia. Es que, durante el confinamiento, la mendocina tuvo que dejar la música de lado. "La situación no era la mejor, todo estaba muy complicado, a veces me quedaba sin trabajo, me tuve que mudar un montón de veces hasta que encontré la casa en la que vivo actualmente y se me ocurrió empezar a hacer fotos en el lugar en el que trabajaba -un restorán de comida argentina- en el que les llevaba la agenda hasta que ascendí a community manager. El restorán es muy lindo, se llama Social Point y fue donde comencé a conocer muchos artistas que venían con bandas de música o Djs que tocaban mientras la gente cenaba".

Eclud conoció a un amigo que le sugirió poner música minimal o micro-house. "Acá en la isla no hay mujeres que hagan eso" le remarcó Isbel, oriundo de Países Bajos. Y esto quedó dando vueltas en la cabeza de la mendocina, a pesar de que sus gustos iban por el techno.

La artista detalló: "Después del COVID, no me enganchaba con ningún estilo. Y empecé a investigar la música micro-house o minimal. Hay muchas ramas dentro del minimal. Yo me voy más para el minimal rumano porque en Rumania hay un montón de DJs que hacen este estilo, aunque no es común que lo hagan las mujeres en Ibiza -sí en el resto del mundo-. Y después de un año, bueno, pude entrar a trabajar en una agencia que se llama Game Over".

La agencia Game Over hace y promociona eventos grandes en discotecas de Ibiza muy conocidas como Amnesia, Dc10 o Pachá. En esta agencia la mendocina comenzó a generar contenido. "El club donde trabajo ahora se llama Club Chinois (palabra francesa que se pronuncia chinuá y significa chino), pero cuando arranqué a realizar contenidos en Chinois, ya tenia la residencia en TRIP, la fiesta donde Eclud toca y trabaja actualmente por recomendación de Cesar Vinzent, quien ya había trabajado para la importante marca Cocoon en Amnesia (ver más abajo).

Con el tiempo llegó un evento grande de la marca Cocoon que se hizo en Amnesia y tenía como DJ estrella a Sven Väth. "Allí pude meter un poco el pie en escena" resumió la DJ mendocina.

Luego -ya en 2023- vinieron fechas en las que Eclud compartió cartel con el DJ rumano Rhadoo, muy conocido en la escena europea, la DJ Tania Vulcano, quien tiene una residencia en Dc10 y enorme trayectoria. "Yo la miraba de chiquita y decía 'guau', no lo podía creer" recordó Eclud y agregó: "Fue la oportunidad de absorber musicalmente muchas cosas de DJs muy buenos y conocidos que para mí son artistas increíbles y esto me ayudó para que pueda trabajar de eso".

En Club Chinois fue el que albergó la primera fiesta TRIP a principios de año, cuyo manager se llama Johannes. "Fue una de las más exitosas" remarcó Eclud. Luego quedaron como residentes Eclud, Cesar Vizent e Isbel, que hacen entre una y dos fechas por mes.

Eclud Dj mendocina.jpg Eclud: "La isla te quiere o te echa".

A remarla

En medio de su lucha para posicionarse como DJ, Eclud trabajó de todo: fue camarera (moza), se dedicó a la hostelería, con su cámara hizo contenidos para una marca y ahora no duda en considerar a "la isla" como una tierra de oportunidades. "¡Está bueno Ibiza!. Si te ponés las pilas y querés algo, las cosas se dan. Si sos constante y te enfocás, las cosas se cumplen. Todo el mundo dice que cuando venís acá la isla te quiere o te echa". A Eclud, la isla la quiso. "Pero antes me cacheteó un poco y me sirvió para crecer y aprender de la experiencia de todos".

Comparada con Argentina, la economía española es un spa. Sin embargo nada es fácil según contó Eclud. "Está aumentando todo y, si querés irte a vivir solo, por ejemplo, son 1.500 euros por mes. No obstante está siempre la oportunidad de tener trabajo y tu sueldo fijo. En Ibiza hay mucha gente trabajadora y también millonarios que viven otra realidad, pero al mismo tiempo son los que generan trabajo. Pero hay oportunidades para todos".

Con respecto a su familia en Maipú, Eclud dijo: "Soy muy desapegada, ellos lo saben. Obviamente los extraño, pero siento tanta pasión por la música amo tanto lo que hago que fui como el caballo que le tapan los ojos y va detrás de la zanahoria, a ese nivel. Un montón de veces me desanimé y me sentí mal, y sí, es verdad que alguna que otra vez pensé en volver, pero la verdad es que en Mendoza antes de irme, me costaba encontrarme a mí misma como persona hasta que me fui a Europa y empecé a descubrir otra Dulce con mucha más fuerza, con muchas ganas de conocer gente, me di cuenta de que tenía dotes para hacer contactos. También me vino muy bien el tema de hablar inglés, eso, la verdad que acá es súper importante porque viene gente de todo el mundo.

Eclud Dj mendocina en Ibiza 1.jpg Eclud encontró su lugar en el mundo en Ibiza. Aunque pronto visitará Mendoza.

El primer trabajo de Dulce fue en una heladería llamada Punto Gellato. "Ahora la dueña es muy amiga mía, una italiana con marido argentino que tienen su negocio funcionando muy bien. Allí conocí a un DJ inglés llamado Hot Since 82 al que le va muy bien y cuando dudaba de ser DJ me dijo: 'No lo dejes nunca, yo estuve 12 años para acomodarme en la escena' y eso no dejaba de darme vueltas en mi cabeza" hasta que Dulce finalmente se convirtió en Eclud.

Por supuesto, en muchas ocasiones se planteó volver: "¿Pero cómo me iba a volver ahora que estaba a mitad de camino? ¿y qué iba a hacer en Mendoza si la música es parte de mí y acá hay muchas oportunidades? Finalmente las cosas se fueron acomodando y no falta quien la reconoce por la calle y la felcita por la música que "pinchó" el fin de semana en el Club Chinois".

Estos "mimos" de la gente le ayudaron a Eclud a seguir adelante. Ya lleva 9 años en España. Se había ido por tres meses y no volvió nunca más. También la ayudó mucho Club Chinois, a quien Eclud le está súper agradecida "su equipo y sobre todo Domenico, el mánager han sido como mi familia este año y me han apoyado un montón.

Sin embargo, Mendoza tira. "Yo acá estoy sola, no tengo mi familia, siempre me he tenido que bancar sola en todo, nunca pedí ayuda a nadie porque considero que soy una persona responsable y me tengo que hacer cargo de mí misma. Entonces ya cuando me decís qué es lo que más extraño de allá... no sé, a ver, mi familia sobre todo. Me gustaría tener un reencuentro con Mendoza, porque me quiero dar otra oportunidad para volverme a sentir parte de ahí y ahora encima sé que están haciendo un montón de eventos y que la música electrónica está súper avanzada y que la ciudad ha crecido un montón, o sea yo me fui hace 9 años. Entonces quiero tener ese reencuentro para realmente sentir que quiero estar ahí y obviamente que esta es la primera vez que tengo muchas ganas de volver y de ir de vacaciones, y de compartir con la familia, y claro, disfrutar un montón de cosas que cuando estaba ahí no las disfrutaba. Si todo sale bien, Eclud concretará ese encuentro en enero, tal vez con alguna presentación en Mendoza.