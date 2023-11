thecure.jpg The Cure en Argentina. The Cure confirmó su estatus de leyenda viviente del rock.

En el centro de esa escena, se alzó Robert Smith como un hechicero que, sin necesidad de grandes gestos, solo con reivindicar a ese inescrutable personaje que sostiene desde que se encontró con el maquillaje en los tempranos `80, monopolizó la atención.

Fue así como The Cure regaló uno de esos momentos en los que se pierde conciencia del tiempo y el espacio, a partir de una paleta de experiencias sensoriales que conectan con la desesperación y la opresión interna, del mismo modo que puede hacerlo con las facetas más dulces y festivas.

La intensidad estuvo en su punto de máxima tensión a partir de la gran labor instrumental, que encontró al histórico Simon Gallup trazando el tono lúgubre con su bajo, y entreverado en largas conversaciones con la guitarra de Robert Smith.

Es inconmensurable el aporte del gran Reeves Gabrels en guitarra, magistral en el manejo de efectos; al igual que los teclados de otro histórico, el "vampiresco" Roger O` Donnell; y la certera batería de Jason Cooper. Desde esa construcción sonora, emergió la desesperada y urgente voz de su líder.

Los delineadores de ojos negros, los lápices labiales rojo, el pelo batido y la vestimenta negra anunciaban que la expectativa por ver al grupo británico era muy grande, pero a la vez creaban una escena retro-futurista a tono con la propuesta actual que representa la banda.

Robert Smith y compañía la emprendieron con un repertorio de 27 canciones que expusieron el amplio espectro climático que son capaces de mostrar.

Por caso, los pasajes más desesperantes encontraron banda sonora en "Alone", "At Night" o la excepcional versión de "A Forest"; y la lisérgica ensoñación se reflejó en "Fascination Street", "Desintegration", "Endsong", o la más reciente "From the Edge of the Deep Green Sea".

Por su parte, los arrebatos de dulzura emergieron en "Lovesong", "A Night Like This", "Just Like Heaven" y la intrigante "Picture of You"; mientras que la vena rockera latió fuerte en "Shake Dog Shake".

Y así como The Cure puede ser particularmente apocalíptico en diversos aspectos, también puede aflojarse un poco y sumarse a una ola de hits que alegremente empujan al baile, sin importar mucho el contenido de sus líricas, como sucedió con "In Between Days", "The Walk", "Lulluby", "Close to Me", "Why Can I Be You"?" y "Boys Don´t Cry".

"Los veré de nuevo", se despidió un absolutamente feliz Robert Smith, que se paseó por todo el escenario con una gran sonrisa para recibir la gran ovación que le dedicó el público sobre el final.

Fuente: Télam.