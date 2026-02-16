Duelo en Hollywood: a los 95 años murió el reconocido actor Robert Duvall.

Cine Duvall esposa Robert Duvall junto a su esposa, la argentina Luciana Pedraza, quien comunicó la muerte del actor en redes sociales.

Robert Selden Duvall, quien murió en su casa de Middleburg, Virginia, fue una figura central y multifacética del cine norteamericano durante más de siete décadas, destacándose de manera permanente por su enorme versatilidad y una profundidad interpretativa que lo llevó a encarnar personajes imborrables delante de las cámaras.

Luciana Pedraza, quien es argentina, nacida en Salta, y que estuvo al lado del reconocido actor durante los últimos 20 años, relató en su mensaje que “para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”.

Luciana, en la parte final de mensaje le agradeció a las personas que los acompañaron durante este tiempo: "Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", sostuvo.

El último deseo de Robert Duvall

“Siguiendo los deseos de Duvall, no se celebrará ningún servicio formal. En cambio, la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje su vida", informó en las últimas horas la familia del actor, sobre la ausencia de funeral.

Para homenajearlo, invitaron a los fans a que lo recuerden “viendo una buena película, contando una buena historia en una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

Hijo de un oficial de la Marina de los Estados Unidos, Duvall combinó su formación académica con dos años de servicio militar durante la Guerra de Corea. Años después perfeccionó su oficio en teatro en la ciudad de Nueva York, lo que le dio una base sólida para abordar roles complejos tanto en cine como en televisión.

Cine Duvall actor Robert Duvall, en uno de sus papeles destacados en El Padrino,interpretando a Tom Hagen, el leal y calculador abogado

Aunque el currículum de Robert Duvall abarca una innumerable cantidad de géneros cinematográficos, su rostro quedó grabado a fuego en la cultura popular gracias a obras maestras del séptimo arte.

El Padrino (1972) y El Padrino II (1974): Alcanzó la fama mundial interpretando a Tom Hagen, el cerebral, leal y calculador abogado (y consigliere) de la familia mafiosa Corleone.

Apocalypse Now (1979): Inmortalizó al excéntrico Teniente Coronel Bill Kilgore, dueño de una de las citas bélicas más icónicas del cine: "Me encanta el olor del napalm por la mañana".

El adiós a Duvall representa la partida de uno de los últimos gigantes de la "época dorada" de Hollywood, dejando un legado actoral inmenso que sin dudas seguirá siendo material de estudio para las futuras generaciones de artistas.