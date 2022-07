Día Internacional de The Beatles: por qué es el 6 de julio

Un día como hoy pero de 1957, el destino hizo que Lennon y McCartney se encontraran por primera vez en la feria de Woolton Village de la ciudad de Liverpool.

John, de 16 años, se preparaba para dar un show junto a su banda The Quarrymen -en la que lo acompañaban Eric Griffiths, Colin Hanton, Rod Davies, Pete Shotton y Len Garry- cuando Ivan Vaughan, su amigo de la infancia, lo interrumpió para presentarle a su talentoso compañero de curso: Paul.

The-Beatles1.jpg Abbey Road es el undécimo álbum de estudio publicado por la banda británica de rock The Beatles.

Un breve intercambio sobre cómo afinar y poner a punto su guitarra bastó para que Lennon quedara obnubilado con los conocimientos del joven de 15 años, mientras que, minutos más tarde, McCartney quedó fascinado al ver a John en escena y así le dieron inicio a una amistad que los llevó a ser una de las duplas más exitosas del ambiente musical y, años más tarde, darle forma a los Beatles.

John Lennon y Paul McCartney escribieron más de 180 canciones para The Beatles

Juntos escribieron más de 180 canciones, con una dinámica en la que Paul se caracterizó por ser más ordenado y estructurado. De hecho, Ringo reconoció que, sin él, la banda hubiera grabado solo dos álbumes.

"Hicimos tres veces más música de la que hubiéramos hecho sin él, porque es un adicto al trabajo y le encanta ponerse en marcha", señaló, mientras que dijo que John era más intuitivo y se dejaba llevar por sus sentimientos y su creatividad.

►TE PUEDE INTERESAR: Chocó Ricardo Iorio: estaba drogado y alcoholizado

Lo cierto es que la dupla estuvo detrás de grandes éxitos como Hey, Jude, All my Loving y Help, pero el paso del tiempo, el abrupto ascenso a la fama, el dinero y la vida sentimental de cada uno fue haciendo mella entre ellos.

A tal punto que llegaron a una instancia en la que todo lo que los había unido durante su adolescencia y los primeros años trabajando juntos, los llevó a alejarse.

The Beatles Paul McCartney y John Lennon llegaron a escribir más de 180 canciones.

Hubo un momento en que las diferencias parecían irreconciliables y a fines de 1970 McCartney dio el portazo luego de demandar a la banda por no estar de acuerdo con la incorporación de Allen Klein como mánager.

Durante años, estuvieron peleados, incluso, expusieron su diferencia en su música solista: Paul, en Too Many People, y John, en How Do You Spleep.

John Lennon.jpg El asesinato de John Lennon se produjo el lunes 8 de diciembre de 1980.

Pero el tiempo puso las cosas en su lugar y unos años antes del asesinato de Lennon pudieron reencontrarse y llegaron a pensar en volver a presentarse en televisión, pero finalmente no lo concretaron.

Más allá de las idas y vueltas de la relación, aquel 6 de julio iniciaron un vínculo que marcó un momento determinante de la historia musical.