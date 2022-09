En la novela, Ana Moglia mezcla hechos históricos para darles un contexto a sus personajes. En el medio, los personajes principales vivirán sus vidas atravesadas por la yerba mate, los sueños y las tragedias.

“Es un desprendimiento de la Ruta de los Sueños, que lo escribí sin conocer Misiones. En Después de la Tormenta tomo a algunos personajes”, explicó Moglia, en diálogo con Diario UNO.

Uno de los valores que Moglia intenta enseñar en la novela es la necesidad de que los hijos cumplan sus sueños. Lo hizo en La Ruta de los Sueños y lo hace nuevamente en Después de la Tormenta, cuando Arami, la protagonista, decide seguir su vocación y no los deseos originales de sus padres, que recién entenderán su razón de vida cuando una tragedia la deje al borde de la muerte.

“No hablamos del amor entre dos personajes, sino con todo lo que emprendemos. Así debería ser todo en la vida”, señaló la autora, que reconoce que cada vez que escribe no se puede separar del todo de sus pensamientos y sentimientos.

Pero además, el libro no es solamente sobre Arami, sino que es una muestra de la realidad de todo lo que ocurre en la realidad, en la que cada persona vive su propia tormenta y muchas veces, sin que los demás lo sepan. “El mensaje es que hay milagros después de la tormenta”, manifestó Moglia.

Pero más allá de las tormentas y de las tragedias siempre está la esperanza y la enseñanza. Es imposible leer Después de la Tormenta y no querer saber más de los hechos que se narran en la novela, como tampoco se puede leer el libro sin sentir que hay esperanza incluso en el medio de los desastres y que cada vez que ocurre algo, siempre habrá una mano conocida o desconocida que va a ayudar.

“Mis libros no podrían no ser esperanzadores. Intento que los personajes sean como las personas reales, no hacen todo perfecto”, explicó la escritora, que se mostró satisfecha con la novela teniendo en cuenta todo lo que debió aprender para escribir la novela y con la curiosidad que puede provocar en sus lectores cuando la lean.

