Corenswet se encargará de contar la historia de un joven Clark Kent, y por este motivo Cavill (de 40 años) fue separado de este papel.

"Desde los siete años, Payton Hobart (Ben Platt), un estudiante adinerado de Santa Bárbara, tiene su vida resuelta, pues sabe que va a ser el presidente de los Estados Unidos. El plan es simple: ser elegido presidente del cuerpo estudiantil y luego asegurar un lugar en Harvard. Pero primero, tiene que burlar a sus despiadados compañeros de clase en el panorama político más traicionero de todos: la escuela secundaria de San Sebastián", indica la sinopsis de esta serie donde David Corenswet interpretó a River Barkley.

La serie cuenta con 2 temporadas y se puede ver en Netflix.

THE POLITICIAN Trailer (2019) Netflix

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película basada en hechos reales que te hará estremecer

Uno de los últimos trabajos de Corenswet es la película "Mis dos vidas", y también se puede ver en Netflix.

"Natalie (Lili Reinhart) se encuentra en el viaje de su vida cuando se hace una prueba de embarazo justo cuando se gradúa de la universidad. Los espectadores pueden ver los dos caminos que podría tomar su vida dependiendo de los resultados de la prueba, ambas historias dándole todo lo que necesita en la vida", indica la sinopsis de la película.

Look Both Ways | Official Trailer | Netflix